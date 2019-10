Nejostřejší SUV z Česka je díky nové limitované edici ještě hlučnější

Předně je třeba říct, že motoru se změna nedotkla. Ale proč také? Vždyť pod kapotou je přeplňovaný zážehový řadový čtyřválec o objemu dva litry s výkonem 220 kW (300 koní) a točivým momentem 400 N.m. Samozřejmě, že někdo by ocenil i větší čísla, jenže tohle je původně Seat, SUV a už nyní je maximální rychlost 247 km/h a zrychlení auta na stovku je za 4,9 sekundy.

Bronzové doplňky a efektní šedá na karoserii - to jsou základní rozpoznávací znaky

Co tedy Limited Edition nabízí? Není toho málo. Hlavně je to výfuk Akrapovič, což je v tomhle oboru pojem. Ten má mít nejen lepší zvuk, ale hlavně snížil hmotnost celé výfukové soustavy o 7 kg. Za koly pak najdeme velké osmnáctipalcové brzdy Brembo. Aby se tam vešly, je třeba mít i pořádná kola. To jsou dvacítky v odstínu mědi.