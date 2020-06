Nadšenec stvořil místo k uctívání aut. Přebudoval kostel na garáž

Co s odsvěceným kostelem? Postavit si v takové budově obydlí, to se sem tam vidí. Mike Fanto jeden takový v pensylvánském Pittsburghu přestavěl na garáž, výstavní prostor a automobilový klub v jednom.

Příspěvek sdílený The Holy Grail Garage (@theholygrailgarage), Dub 15, 2020 v 10:58 PDT

Není to neuctivé? Autor nápadu si to očividně nemyslí. Ostatně, většina lidí svá auta parkuje celý rok na ulici a z toho zbytku má většina „jen” obyčejnou garáž či stání pod bytovým domem. Jen hrstka lidí na světě má vlastní reprezentativní garáž.

Příspěvek sdílený The Holy Grail Garage (@theholygrailgarage), Led 24, 2020 v 8:36 PST

The Holy Grail Garage, tedy Garáž svatého grálu, jak se Fantův podnik jmenuje, je v podstatě reprezentativní garáž k pronájmu. Není to žádná díra, do které prostě zahodíte auto.