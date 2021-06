Na elektromobil až 200 tisíc? Dovozci aut vyzvali vládu, aby podpořila nákupy bezemisních vozů

Návrh, který svaz poslal předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO), ministryním a ministrům průmyslu a obchodu, financí, dopravy, životního prostředí a místního rozvoje, ale i představitelům hlavních politických stran, nelimituje podporu cenou vozu. To je podle zástupců automobilek spravedlivé pro všechny uživatele a tímto principem zvýhodňuje cenově dostupnější modely.

„Česká republika patří stářím vozového parku přes 15 let mezi poslední státy v Evropě, lépe jsou na tom i všechny okolní země. To se odráží také v nízké bezpečnosti, vysoké spotřebě paliva a vysokých emisích u nás provozovaných vozidel,“ uvedl tajemník svazu Josef Pokorný.

Důvodem pro podporu elektrického pohonu je podle Pokorného jasně stanovený kurz Evropské komise, pokud se jedná o další vývoj emisních limitů pro osobní a lehká užitková vozidla. To se týká i obnovy státních flotil. Podle legislativy platné pro ČR musí do čtyř let státní nákupy vozidel tvořit z jedné třetiny právě vozy na elektřinu nebo vodík.