Motoristovo ubytování snů: Starý Land Rover jako vířivka a stylový karavan

U karavanu to ale celé jen začíná. To nejdůležitější je na pozemku okolo. Zaprvé se nájemník může těšit na překrásné výhledy do okolních luk. Zadruhé ke karavanu patří i vinný sklípek, venkovní sezení, plynový gril a ohniště. A zatřetí je to vůbec nejstylovější – vířivka vyrobená ze starého Land Roveru, pravděpodobně druhé či třetí generace, kde je ovšem místo motoru nádrž na horkou vodu.