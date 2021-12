Michael Lohscheller se vrací do Evropy, VinFast bude mít ředitelku

Je tomu jen pár měsíců, co Opel oznámil konec Michaela Lohschellera v čele firmy. Stěhoval se do Vietnamu, kde od léta letošního roku vedl automobilku VinFast. Ta ovšem podle webu Automotive News v pondělí oznámila, že Lohscheller se vrací do Evropy, a to z blíže neupřesněných osobních důvodů.