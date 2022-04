Mercedes-Benz chce snížit emise CO2 svých aut na polovinu napříč celým jejich životním cyklem

Německá automobilka Mercedes-Benz chce do roku 2030 snížit emise CO2 svých vozidel na polovinu ve srovnání s rokem 2020. Není ale řeč o emisích z provozu vozidel, nýbrž o emisích napříč celým jejich životním cyklem od výroby k sešrotování. Automobilka to uvedla na konferenci s investory a analytiky.

„Touha po individuální mobilitě roste. Naší misí je tuto touhu naplnit udržitelným způsobem. Máme jasnou mapu, jak se stát uhlíkově neutrální, a do roku 2030 se chceme dostat do poloviny této cesty,“ nechal se slyšet Ola Källenius, generální ředitel firmy.

Automobilka cílí na to, aby v roce 2025 tvořily 50 % jejích prodejů elektromobily a plug-in hybridy. Do roku 2030 chce prodávat pouze elektromobily na těch trzích, kde to bude možné.