McLaren F1 slaví třicet let od vstupu na scénu. Dodnes překypuje superlativy

Velká cena Monaka ve formuli 1 si o uplynulém víkendu připomněla jedno významné výročí - třicet let od představení McLarenu F1, dodnes jednoho z nejikoničtějších hypersportů planety. Ukázal se při jejím konání 31. května 1992, tedy přesně před třiceti lety.

Dítko konstruktérů Gordona Murraye a Rona Dennise začalo vznikat v roce 1988. „Čím víc jsme se o tom bavili, tím víc se mi to líbilo. Jedna věc byla jasná - pokud McLaren postaví silniční sporťák, bude to nejen nejlepší sporťák, který kdy svět viděl, ale také nejlepší sporťák, který svět kdy uvidí,“ zavzpomínal v minulosti Ron Dennis.

Perliček z jeho vývoje a života je však mnohem víc. Za zmínku stojí třeba fakt, že co do ovladatelnosti a použitelnosti byla laťkou mnohem plebejštější, pomalejší a levnější Honda NSX.

„Ve chvíli, kdy jsem řídil NSX, všechna ostatní auta, která do té doby sloužila jako laťky - ferrari, porsche, lamborghini - při vývoji, se z mé hlavy vypařila. Samozřejmě, že auto, které jsme stavěli, muselo být rychlejší, ale komfort a ovladatlenost NSX se staly našimi novými cíli,“ cituje Gordona Murraye článek na webu Hondy.

Právě za Hondou také Murray původně přišel s prosbou, aby pro jeho supersport postavila motor. Chtěl deseti- nebo dvanáctiválec o objemu zhruba 4,5 litru, který by vážil nanejvýš 250 kg, dával nejméně 560 koní a byl založen na motoru používaném ve formuli 1. Honda tehdy motory formulovému týmu McLaren dodávala, ale ke stavbě motoru pro silniční auto se přesvědčit nenechala.

V útrobách pracuje V12 od BMW. A to, co vypadá jako zlato, je skutečné zlato - funguje jako tepelný štít a je ho tu zhruba 25 gramů v každém autě.

Maximum otáček „běžných“ verzí pro zákazníky bylo 7500. Toto číslo je poměrně důležité, neboť s ním byla maximálka 356 km/h - takové dosáhl magazín Car and Driver při testování v roce 1994. Vůz tehdy narážel do omezovače na nejvyšší rychlostní stupeň. Tehdejší odhady hovořily o maximálce přes 370 km/h, pokud by vůz měl delší převody.