Maserati představuje crossover Grecale

Nejzajímavější na tomto motoru je systém zapalování Maserati Twin Combustion s pasivní předkomůrkou, který pracuje i ve sporťáku MC20. Princip je v tom, že svíčka nedává jiskru do hlavní spalovací komory, ale do malinké předkomůrky, do níž není vstřikováno palivo – proto je pasivní.

Píst v kompresní fázi do předkomůrky natlačí směs paliva se vzduchem, svíčka ji tam zapálí a z předkomůrky se pak velmi rychle šíří plamen do zbytku spalovací komory. Veškeré palivo se vzduchem je tak spáleno rychleji, než by bylo možné se standardním umístěním svíčky. Maserati tak může zvýšit kompresní poměr o 15 %, aniž by se zvýšilo riziko detonačního hoření.