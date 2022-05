Lze vyrobit uhlíkově negativní palivo? Pracují na něm v Kanadě i Británii

Třebaže to v současnosti vypadá, že jediným pohonem pro auta do budoucna má být elektřina uložená v bateriích, vývoj bateriových elektromobilů není to jediné, o co se firmy v automobilovém světě snaží. Porsche a jeho vývoj syntetických paliv je už známá věc, ovšem tato značka není sama.

Nevypadá to jako mnoho ve srovnání s tím, že např. za rok 2020 bylo dle webu Our World In Data celkově emitováno 38 miliard tun CO2, ale je to lepší než nic, a pokud to budeme považovat za začátek, vypadá to celkem slibně.