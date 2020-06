Lexus výrazně zmodernizoval sedan IS, stále nemusí mít turbodmychadlo

Třebaže japonské automobilky mají ve zvyku svým modelům dopřávat generační obměny po zhruba pěti letech, Lexus IS je v současné generaci na trhu už od roku 2013. Prvním faceliftem prošel v roce 2016 a nyní automobilka představila modernizaci tak velkou, že by se téměř dala považovat za novou generaci.

Lexus IS 350 F Sport 2021

Lexus IS 350 F Sport 2021

Dosavadní Lexus IS 200t F Sport (modelový rok 2017)

Interiér dosavadního Lexusu IS 300h (modelový rok 2017)

Nejvíce viditelnou změnou je centrální displej, ve srovnání s dosavadním provedením poněkud nevzhledně trčící do prostoru. Je o téměř 8 cm blíž řidiči, protože kromě možnosti ovládání touchpadem je i dotykový. Kromě Androidu Aut a Applu CarPlay podporuje i virtuální asistentku Alexu od Amazonu.

Modernizace byla tak důkladná, že zlepšila i tuhost karoserie a s tím i snížila hlučnost a zvýšila jízdní komfort. Jsou tu lehčí ramena zavěšení kol, stabilizátory i vinuté pružiny, vše zhruba o pětinu oproti komponentům dosavadního IS.

Co bude pod kapotou, nezáleží ani tak na označení, jako na počtu poháněných náprav. Verze IS 300 s pohonem zadní nápravy má dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec o 244 koních a 349 N.m, který spolupracuje s osmistupňovým automatem. IS 300 AWD ovšem má pod kapotou 3,5l V6 o 264 koních a 320 N.m, a převodovka je „jen” šestistupňová.