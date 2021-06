Lancii čeká znovuzrození, má nového šéfdesignéra

V posledních měsících se nejednou hovořilo o tom, že ikonickou italskou značku Lancia čeká znovuzrození. Nyní to vypadá, že brzy budou na světě reálnější obrysy – koncern Stellantis, pod nějž spadá, jí přidělil nového šéfdesignéra Jeana-Pierra Plouého.

Plouého kariéra začala u Renaultu, kde je podepsán pod původním Twingem ze začátku 90. let, později pracoval u Volkswagenu a Fordu, až přešel do koncernu PSA. Tam od roku 1999 zastával pozici šéfdesignéra Citroënu a kromě několika produkčních aut stvořil koncepty C-SportLounge, C-Métisse a GT.

„Renesance Lancie je vzrušující výzva. Je to ikonická značka, u níž obnovíme její historickou pozici v Evropě a využijeme její velký potenciál,” nechal se slyšet. Značka bude vyvíjet modely společně s Alfou Romeo a DS a spekuluje se o tom, že první nový vůz bude ve třídě B-SUV na platfomě CMP, což by znamenalo dalšího sourozence Peugeotu 2008. Jestli to je moudrý první krok, ukáže čas.