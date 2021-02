Lancia Ypsilon prošla modernizací, změny jsou kosmetické

Prolisy na bocích zůstávají, stejně jako skryté kliky zadních dveří, a ani na zádi nevidíme valných změn. Ypsilon se nicméně v Itálii, jeho jediném trhu, prodává stále dobře, takže proč měnit to, co funguje.

Kabina nejvíc zaujme centrálním umístěním přístrojového štítu, ale to není novinka, takhle ho má ypsilon už od začátku své výroby. Nový tu je infotainment se sedmipalcovým displejem, který nabídne možnost připojení Androidu Auto či Apple CarPlay.

Ypsilon se v Česku v současnosti neprodává, takže bychom běžně měli důvod si myslet, že ani modernizovaný si tu oficiálně nekoupíte. Jenže se objevily zvěsti, že by se Lancia mohla dočkat znovuzrození díky sdílení techniky s Alfou Romeo a DS.

To samozřejmě neznamená, že by se modernizovaný ypsilon chystal vyrazit i mimo Itálii, kde se aktuálně výlučně prodává. Pro fanoušky Lancie to však je aspoň stéblo naděje. V každém případě, v Itálii začíná modernizovaný ypsilon na ceně 15 100 eur, tedy 391 tisíc korun.