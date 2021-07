Koncept Volvo Recharge předpovídá příští XC90

Volvo má v současnosti na trhu pouze dva elektromobily, a to konkrétně modely XC40 Recharge a C40 Recharge, které oba stojí na platformě CMA.

Příchod nové éry má ovšem podle všeho znamenat i velké elektrické SUV, které má na trhu zastoupit model XC90 už na konci příštího roku. V rámci přechodu na elektřinu do roku 2030 představilo Volvo i nový koncept Recharge.

Šéf společnosti Volvo Hakan Samuelsson již uvedl očekávané, a to fakt, že velký elektromobil už neponese název XC90. Model by pak měl být jakýmsi sourozencem vozů Polestar a dostane zcela nový název. Ten by měla firma představit ještě před oficiálním odhalením modelu.