Koncept Cupry láká na nový model, elektrické kupé-SUV

Jméno Cupra jste si dříve spojovali hlavně s ostrými verzemi malých a kompaktních hatchbacků. Když se však značka loni odpoutala, bylo to při příležitosti představení Cupry Ateca, tedy SUV. Není to náhodou, právě na populární karoserii SUV a elektrický či elektrifikovaný pohon se značka se sportovním střihem bude soustředit. Nová doba, řeklo by se...