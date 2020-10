Jedinečné Ferrari Omologata se inspiruje v minulosti

Co se pohonu týče, pod kapotou by měl být stejný dvanáctiválcový motor, jako u klasické 812 Superfast, ale Ferrari to nijak blíže nespecifikovalo. Pokud by to bylo pravdou, Omologata má pod kapotou 800 koní, z 0 na 100 km/h zrychlí za 2,9 sekundy a maximálně jede až 340 km/h.