Prohlédněte si nikdy nevystavované motorky Jawa

On sám vyzdvihl zejména silniční závodní motocykl Jawa 350 z roku 1937. „Je to motocykl, který nebyl vystavovaný možná i 60 let. Motorka jezdila závody těsně po válce, a poté zmizela ze světa. Majiteli se podařilo dát ji do pořádku a přivezl nám ji na výstavu na poslední chvíli,“ vysvětlil s tím, že motorka dorazila teprve dva dny před zahájením.