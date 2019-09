Jak se vyrábí plug-in hybridní Škoda Superb? Zásadních odlišností je několik

Změny souvisí, jak jinak, s přidáním vysokonapěťové baterie. Ta má kapacitu 13 kWh a váží 138 kilogramů. Nastěhovala se dovnitř rozvoru náprav, do prostoru pro palivovou nádrž pod zadní sedačky. Nádrž byla zmenšena o 20 litrů na padesát a přemístila se za zadní nápravu.

Baterie je tam, kde u konvenčního Superbu najdete palivovou nádrž. Ta se přesunula pod kufr. Všechno, co souvisí s vysokonapěťovým systémem, je vyobrazeno oranžově.

To mimo jiné znamená, že do Superbu iV standardně nedostanete rezervní kolo, není ho kam dát. Musí stačit lepicí sada.

Dělník usazuje vysokonapěťovou baterii do podvozkového rámu.

V určitém místě se pohyb podvozkových rámů rozvětvuje; ty pro plug-in hybridy jedou do místa, kde je do nich pomocí tzv. ručního manipulátoru usazena vysokonapěťová baterie. Škoda si baterie montuje sama, nekupuje je hotové od subdodavatelů; odkud ale pochází jednotlivé články, jsme se nedozvěděli.

Další výrazná změna přichází po konci linky. Konvenční auta odtud odjíždějí vlastní silou, ale plug-in hybridy nikoliv. Ty jsou na speciálním vozíčku přepraveny pár metrů do vedlejší místnosti, na tzv. dokončovací pracoviště.

Tam jsou pod kapotu namontovány dva poslední, velmi důležité díly – nabíjecí jednotka a řídící modul. Následně je vše propojeno a do chladicího okruhu vysokonapěťového systému je načepována chladicí kapalina. Pak se auto tzv. „oživí“ a může jezdit po vlastní ose.

Již zmíněných 60 vyrobených aut denně se váže právě ke kapacitě dokončovacího pracoviště. Výrobní linka, na které všechny Superby vznikají, má denní kapacitu 400 aut a ona sama by mohla verzí iV vyrobit více. Jenže na to by bylo potřeba rozšířit dokončovací pracoviště. Něco takového může být na pořadu dne až v příštím roce.