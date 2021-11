Hyundai představil vizi pro SUV. Budoucnost je elektrická a pohodlná

Vůz s názvem Seven se v rámci obřího veletrhu ve „městě andělů“ představil na modulární platformě E-GMP, se kterou hodlá Hyundai do budoucna hodně pracovat. Právě ona zapříčinila, že uvnitř je hodně prostoru. Očekává se, že koncept Seven dorazí sériově jako Ioniq 7.