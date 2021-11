Futuristický volant Tesly v krizové situaci nefunguje, zjistili youtubeři

Youtubový kanál Speed Academy vzal na projížďku po trati drobně upravenou Teslu Model S Plaid, na níž pracovala firma Mountain Pass Performance. Nikoliv po stránce výkonu, ale podvozku, pneumatik a jízdní elektroniky – kontroly trakce a stabilizace.

Dohromady spolu s podivným volantem to může být recept na problém – vůz se dvakrát (dokonce téměř třikrát) úplně stejným způsobem podívá mimo trať, do trávy a do křovisek.

Právě volant, který nemá horní část, byl nejvíce kontroverzní součástí nedávného faceliftu Modelu S.

Ve videu to je vidět v čase od 6.59 – skrz cílovou rovinku tesla zrychlí na zhruba 240 km/h a pak při prudkém brzdění auto ztratí stabilitu. Smyk je pro řidiče, který je očividně velmi zkušený a i v takovýchto situací klidný, problém zvládnout patrně i proto, že rychle přehmatávat na volantu, který není aspoň trochu kulatý, je patrně velmi problematické. Jenže jen volant za problém nemohl.

„Když brzdím kdekoliv jinde na trati, normálně se začne ozývat ABS, normálně, předvídatelně,“ vysvětluje později řidič. „Jen když na tu konkrétní nerovnost najedu ve 230 km/h, všechna čtyři kola se odlehčí, ABS ztratí přehled o tom, co se děje, a člověk nad autem zcela ztratí kontrolu.“

Bylo by snadné obvinit Teslu z mizerné kalibrace ABS, ovšem tento systém nevyvíjela ona, nýbrž ho koupila od Bosche, giganta v oboru. Podle názoru řidiče jsou možná na vině i zásahy do systému jízdní stabilizace, které se mohou na chování ABS podepisovat. „Jinak by lidé s plaidem pořád bourali,“ dodává řidič.

Manipulovat se stabilizací se rozhodli proto, že její tovární nastavení není vhodné pro jízdu po závodním okruhu. „Jakmile se objeví nějaký režim pro jízdu na trati, možná to nebudeme muset dělat,“ říká řidič s odkazem na případnou budoucí aktualizaci palubního softwaru vozu.

Detailní pohled na telemetrii vozu, který je ve videu k vidění od 15.17, ukazuje, že systém ABS v inkriminované chvíli – řidič zkoumá poslední případ, kdy se mu podařilo udržet auto na trati – v podstatě nefungoval. V tomto posledním případě nebrzdil tak tvrdě jako v předchozích dvou.

Lidem, kteří modelem S Plaid jezdí bez úprav po silnicích, s největší pravděpodobností nic takového nehrozí, protože nezasahují do elektroniky vozu. Přesto byla data odeslána Tesle k analýze, aby případný nedostatek mohl být odstraněn. Že na něj přišli úpravci takhle na trati a že dva výlety mimo asfalt se obešly bez jakéhokoliv poškození auta, je nakonec docela dobře.