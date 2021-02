Ferrari pracuje na prvním SUV. Purosangue natočili ve Švýcarsku

Co se týče purosangue samotného, Ferrari už o něm do éteru pustilo několik důležitých informací. Luis Camilleri, šéf automobilky, se například nechal slyšet, že autu neříká SUV nýbrž FUV, tedy Ferrari Utility Vehicle, což může naznačit, že se nebude jednat přímo o SUV s typickými prvky, ale spíše o vlastní vizi podobného auta od Ferrari. Co se výkonu týče, purosangue by měl nabídnout víc než Lamborghini Urus, Bentley Bentayga nebo Aston Martin DBX.