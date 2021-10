Evropský parlament chce nižší rychlost ve městech a nulovou toleranci alkoholu za volantem

Nová sada doporučení europarlamentu souvisí se snahou stanovit rámce pro unijní politiku bezpečnosti na silnicích pro roky 2021 až 2030. Je to součást širší iniciativy nazvané „Vize nula”, která se snaží o to, aby se do roku 2050 počet obětí dopravních nehod na silnicích unijních zemí co nejvíce blížil nule.