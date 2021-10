Příležitost, nebo výmysl pro horních deset tisíc? Příznivec vs. odpůrce elektromobility

Pokud se splní vize načrtnuté v tzv. New Green Dealu Evropské unie a v roce 2035 si skutečně nebudeme smět koupit auto se spalovacím motorem, budeme muset postupně všichni přesednout do elektromobilů. Je to sice za 14 let, ale chleba se láme nyní – a zčásti i o nadcházejícím víkendu v Česku.