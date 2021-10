Evropa a její automobilky s čipy zaspaly, tvrdí ředitel brněnské společnosti

Vaše firma Codasip se podílí na vývoji čipů, působíte ve více zemích Evropy. Čím vším se zabýváte?

Vyvíjíme a děláme procesory do čipů. To má k sobě blízko – kde je potřeba software, tak tam běží na našich procesorech, jež jsou implementované do čipů. Spolupracujeme s výrobci čipů v Evropě i mimo ni.

Udělat nejmodernější továrnu na Tchaj-wanu trvalo 20 let

Největší vývoj a výzkum máme stále v Česku, ale nedávno jsme otevřeli vývojové centrum ve Francii a další budujeme ve Velké Británii, tam jsou talenty, které potřebujeme. Jsme původně česká firma, mezi našimi investory jsou fondy z ČR, Německa, Francie, menšinový podíl má i investor z USA a Číny.

Dodáváte procesory do čipů i pro autoprůmysl?

Spolupracujeme hlavně s výrobci spotřební elektroniky a některých telefonů. Nyní připravujeme strategii, jak být součástí dodavatelských řetězců do automobilového průmyslu, to jsou hlavně firmy v Německu, Nizozemsku a Francii.

To je práce na víc než rok, podílí se na tom několik partnerů. Nahrává nám situace, že EU chce v tomto posílit, být nezávislá na Asii a Americe.

Škoda Auto kvůli nedostatku čipů počítá s omezením či zastavením výroby až do konce roku, na čipy čekají i další automobilky. Evropa ve výrobě čipů proti Asii a USA zaostává, je to tak?

Opravdu těch továren v Evropě není mnoho, jsou například v německých Drážďanech, Nizozemsku či Belgii. Většinou ale jejich technologie nejsou úplně ty nejpokročilejší, v porovnání třeba s těmi z Tchaj-wanu.

Jak to?

Problém je komplexnější. Evropa nemá velkého výrobce mobilních telefonů poté, co Nokia odešla. Továrny, které před pěti lety dělaly mobily, postupně zvyšovaly složitost čipů, které mohly vyrobit, ale automobilky tak rychle s adopcí komplexnějších čipů nepostupovaly.

Co máte dnes v automobilkách, pokud to není Tesla, tak to jsou stovky čipů, které propojujete kabely – čip na stahování okének, brzdové systémy, infotainment a podobně. Stačí vám jednodušší technologie čipu, pro kterou jsou starší výrobní linky dostačující.

Ale trend je takový, že podobně jako dříve v mobilu bylo deset, dvacet čipů, tak dnes je pouze jeden, který integruje všechny funkce. V jednom čipu dřív byly jeden dva procesory, dnes máte v jednom čipu stovky procesorů.

Tesla dělá jeden čip, integruje stovky procesorů, jeden software obsluhuje veškeré věci – stahování okének, infotainment, telefonování, 5G. Je to komplexnější, vývoj je nákladnější. Evropa do tohoto nového trendu dlouhodobě neinvestovala.

To se má změnit…

Teď se Evropa probudila. Je iniciativa investovat desítky miliard eur do postavení továren, vývoje nových typů procesorů pro čipy. Nyní je všechno o softwaru. Když si koupíte nové auto, máte tam infotainment, pokud máte automatickou převodovku, tak funguje pomocí softwaru.

Všichni si uvědomili, že software je důležitý a Evropa potřebuje vlastní dodavatelský řetězec, aby nebyla závislá na Asii a Americe. Do toho přišla také zpráva, že americký Intel vybírá lokaci pro továrnu v Evropě.

Šéf Intelu se dal slyšet, že čipů mají dost, jenomže evropské automobilky používají právě ty starší typy, a ty se Intelu moc nevyplatí vyrábět…

Je to tak. Intel se primárně snaží prodávat tyto dražší komplexnější technologie, které umožní všechno integrovat do jednoho čipu. Několik let po sobě do toho investovali desítky miliard dolarů. Podobné priority ale má i tchajwanský výrobce čipů TSMC.

Podle odborníků z ČVUT umíme v Česku čipy vyvíjet, ale ne vyrábět. V čem je ta výroba tak náročná?

Například na Tchaj-wanu má firma TSMC asi nejvyspělejší továrnu, dělají čipy i pro iPhony či Teslu. Udělat tu továrnu jim trvalo dvacet let, včetně vývoje. Je to extrémně náročné na výrobní proces, potřebujete dokonalou čistotu vody, čisté prostředí. Nyní na Tchaj-wanu měli sucho, to je průšvih.

Předtím byl výpadek i kvůli požáru velké japonské továrny. Stejně mě zaráží, že například takový koncern jako Volkswagen nemá vlastní výrobu čipů a spolehl se na dodávky ze zámoří, i když jim to tedy léta fungovalo dobře...

Dělat čipy i do aut je hodně náročné, najít talenty schopné designovat čipy jde jen v pár lokalitách v Evropě. Musíte investovat do vývoje, přitáhnout správné talenty. VW a Audi spoléhají na komponenty, které tady byly před pěti lety. Vy ale musíte inovovat a zároveň plnit bezpečnostní standardy, mít certifikace pro tyto čipy, to není nic jednoduchého.

Spousta dodavatelů pro evropské automobilky je z Asie. Tamní výrobci se orientují na větší objemy odbytu. A za covidu lidé víc kupovali kamery, notebooky, routery, než aby kupovali auta, takže tu produkci přeorientovali na větší odbytiště. Evropa je k tomu silná na automobilové značky, je mezi nimi ještě konkurence, a proto dochází ke strádání.

Klíčová surovina pro výrobu čipů, křemík, zdražila za pár měsíců trojnásobně. I to zhoršilo situaci?

Největší producent křemíku, Čína, omezil výrobu kvůli nedostatku elektřiny. To ovlivnilo dodávky i cenu. Myslím si ale, že to není tolik o surovinách jako o technologii, know-how, podobně jako každý neudělá dobrý hamburger, musíte umět správně složit ingredience.