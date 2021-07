Emira je tu jako poslední Lotus se spalovacím motorem

Určitě jste už někoho slyšeli říkat, že auta nejsou jako dřív a že bývala zábavnější. V drtivé většině případů to není pravda, ale u řady automobilek – a bohužel i řady států – se blíží doba, kdy to pravda bude, přinejmenším co do řidičských zážitků. Lotus se takovou automobilkou stane nejpozději do konce tohoto desetiletí a jako rozloučení se spalovacími motory přichystal první nový sporťák po 12 letech – model Emira.