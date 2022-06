Eliška Junková vždy tvrdila, že jezdit se má upřímně, vzpomíná její syn Vladimír

„Nevedla mě k tomu, abych závodil, ale jezdit mě učila. Říkala, že se musí jezdit upřímně. Tím myslela na ostří nože: brzda, plyn, zatáčky. Rychlý jízdě ona říkala jezdit upřímně. Když jsem měl dělat řidičák, jezdili jsme nahoru na Strahov k sokolskému stadionu. Vyráželi jsme v šest ráno, protože to tam nebyli policajti. A tam jsem od ní dostával lekce,“ zavzpomínal Vladimír Junek, který místo motorismu začal dělat atletiku.

„Bylo to v éře manželů Zátopkových, což byl vlastně náš první sportovní pár po Junkových, který měl světu co říct. Maminka bydlela na Pohořelci, poblíž Lorety a vždy si vyšlápla na Strahov, aby jim šla fandit,“ pokračoval Vladimír Junek a připomněl její šarm a eleganci.

Značka, s níž se jméno jeho maminky pojí, je Bugatti, ale ona podle jeho slov milovala i škodovky. „To jsem zdědil po ní. Jezdila i Spartaka, měla Tudora z první série. No a když nebyly peníze, tak se jezdilo vlakem. Nohu si za krk nedávala, když nebylo na auto nebo na benzín,“ dodal s úsměvem. Eliška Junková byla inspirací i pro vznik novobydžovských závodů.

„Vybrali jsme si jednodenní vyjížďku. Auto je po renovaci v provozu asi 14 dní, takže teprve vychytáváme neduhy, které by mohly nastat. Vůz byl 30 let rozebraný. Renovoval ho bývalý technický komisař královéhradeckého veteránklubu Ivan Faltys, který nedávno zemřel. Takže je to taková památka na velkou osobnost hradeckého klubu,“ dodal Zdeněk Donát.