Elektromobily se ještě dlouho nevyplatí, Volkswagen proto hledá partnera

Ovšem jak to bude přesně, se zatím neví. Ford totiž do elektriky investoval i za oceánem a koupil podíl ve firmě Rivian, která vyvinula skateboardovou elektrickou platformu, kterou Ford nasadí do svého pickupu F-150. Takže už nyní mu ze dvou stran přišly dva základy pro různé elektrické vozy, takže patrně nepotřebuje další.

Ulrich Wideman, šéf vývoje Audi, na tiskovém brífingu v Mnichově řekl agentuře Bloomberg, že už dnes se vedou rozhovory se zájemci na tohle téma. Kdo by to mohl být, když by to nebyl přímo Ford? Analytik společnosti Bloomberg Michael Dean poukazuje na to, že dostatečně kvalitní nebo vůbec žádnou elektrickou platformu nemají pro své vozy značky jako Maserati, McLaren nebo Aston Martin. Ovšem nemůžeme vyloučit i další. Dokonce ani BMW nebo Mercedes-Benz.