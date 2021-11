Elektrické SUV Fisker Ocean se ukázalo v téměř sériové podobě, bude se vyrábět v Rakousku

Americká automobilka Fisker, známá svým placatým sedanem Karma, který se nedočkal valného úspěchu, se vrací na scénu s elektro-crossoverem Ocean. To je známo už dlouho, ale dosud vždy byly na světě jen koncepty a sliby. Losangeleský autosalon však odhalil auto, které má k sériové výrobě jen krůček.

Tedy, pořád je to prototyp, ale už je připravený na sériovou výrobu. Ta bude probíhat v Magně Steyr ve Štýrském Hradci; tato firma s Fiskerem na vývoji spolupracuje a je i autorem platformy, na níž Ocean stojí. Nezačne ale zítra - v plánu je to na 17. listopad 2022.

Ocean tedy na trh - americký i evropský - přijde jako modelový rok 2023 nejdřív koncem příštího roku. V USA má stát nejméně 37 499 dolarů, tedy 844 tisíc korun. Za to zákazníci dostanou základní verzi Sport, tedy jeden elektromotor na přední nápravě, který dá 279 koní a popožene auto na „americkou stovku“ 60 mph (97 km/h) za 6,9 sekundy. Baterie má být lithium-železo-fosfátová a dost velká na dojezd 340 km na jedno nabití.

O patro výš stojí verze Ultra, která přidává druhý motor na zadní nápravu pro celkový výkon 547 koní. To má stačit ke zrychlení na 60 mph za 3,9 sekundy. Baterie u této verze používá nikl-mangan-kobaltové články a má stačit na dojezd 547 km. Bude stát od 49 999 dolarů (1,125 milionu korun).

Prvních 5000 vyrobených aut bude ve verzi Ocean One, která stojí na vrcholné verzi Extreme, bude mít 22” kola a matnou modrou metalickou barvu. Tato verze, stejně jako Extreme, bude mít už v základní výbavě solární střechu, která podle automobilky dokáže za rok nabít energii až na 2414 km - samozřejmě podle toho, kde se bude vůz pohybovat a kolik tam bude slunečního svitu. Extreme a One budou stát od 68 999 dolarů (1,553 milionu korun).

Většina nabíjení se bude dít postaru po kabelu, pochopitelně. Ocean má zvládat nabíjení rychlostí až 250 kW a podle vyjádření automobilky také podporovat nabíjení z auta do auta, či provoz domácnosti na baterii v autě, což se může hodit v případě výpadků proudu. Za zmínku stojí i hmotnost přívěsu - čtyřkolky zvládnou až 1,8 tuny těžký přívěs, předokolky jen 925 kg.

Zajímavostí budiž předem avizovaný režim California, který stáhne zároveň všechna čtyři boční okna i zadní sklo v pátých dveřích. A to právě proto, že jde stáhnout okno v pátých dveřích. Tento prvek je typický pro obří americké kombíky let 60. a 70., dnes je to zcela unikátní.