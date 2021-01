Fisker ukázal chystaný elektrický pick-up

Co se dalších informací o autě týče, zatím je budoucnost pickupu od Fiskeru nejasná. Je téměř jisté, že se bude jednat o elektromobil, který by měl využívat systémy autonomního řízení. V USA už se spekuluje i o názvu, dříve se hovořilo o tom, že model by mohl nést jméno Alaska. To ale v tuto chvíli není jisté, v návrhu se nic takového neobjevilo.