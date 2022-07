Elektrická ofenziva. Jaguar představí tři sportovní crossovery

Vyšší ceny, výkony, ale zároveň i prodeje a zisky. Takovým směrem se údajně hodlá v následujících letech ubírat tradiční britská automobilka Jaguar, která chce do roku 2025 rozjet velkou ofenzivu na poli sportovních elektrických crossoverů. Konkrétně se o to má postarat hned trojice takových vozů.

V blízké budoucnosti by měl Jaguar alespoň poutat na některý ze tří nových modelů. Mohlo by to údajně být formou konceptu blízkého sériové výrobě, který by se mohl odhalit někdy koncem roku 2024.