Druhá expedice Tatra kolem světa už má svou hlavní hvězdu

S myšlenkou absolvovat druhou expedici kolem světa s tatrovkou přišli Marek Havlíček z Kokořína a Petr Holeček z Prahy. Ti plánují odstartovat 20. února 2020 na Staroměstském náměstí v Praze a přes střední a východní Asii, Jižní, Střední i Severní Ameriku a celý africký kontinent dostat se v roce 2022 zpět do Česka.

„Petr si plní dětský sen, protože je milovník tatry, má tatra slipy, tatra pásek a je to pro něj velký fetiš a velká láska. Pro mě tatra neznamená tolik. Ta první expedice mě ale motivovala k tomu, abych cestoval,“ vysvětlil nápad Havlíček.

Členové expedice Tatra kolem světa 2 (zleva) Marek Havlíček a Petr Holeček spolu s posledním žijícím členem původní výpravy Tatra kolem světa Stanislavem Synkem. Foto: Pavel Karban, Právo

Holeček prozradil, že když vyjížděla na cestu kolem světa první tatra, byl u toho osobně. „Byl to asi dětský sen každého kluka, který to zažil a říkal si: Být tak s těmi chlapy v té tatrovce a jet kolem světa, to by bylo něco.“ Expedice bude rozdělena do čtyř etap, přičemž auto budou mezi etapami na jednotlivé kontinenty přepravovat lodě.

První etapa má trvat devět měsíců a její účastníci během ní urazí 70 tisíc kilometrů a projedou 22 zemí. Z Česka se vydají přes Slovensko, Balkán, Turecko, postsovětské republiky, Irán, Mongolsko až do ruského Vladivostoku. Ve druhé etapě projedou cestovatelé Jižní Ameriku, ve třetí Střední a Severní Ameriku a ve čtvrté Afriku a přes Španělsko, Francii a Německo se vrátí domů.

Odlehčený speciál

Zatímco členové první expedice Tatra kolem světa absolvovali svou pouť ve voze T 815 GTC se třemi nápravami, expedice Tatra kolem světa 2 pojede ve speciálu Tatra TERRN°1, který disponuje jen dvěma nápravami a pojme 14 osob. Šestnáct tun vážící vůz může jet rychlostí až 125 kilometrů za hodinu, hmotnost originální obytné hliníkové nástavby je 1380 kilogramů.

„Motor jsme upravili, snížili jsme emise o 37 % a současně zvýšili výkon o 12 %, a to díky částečné přestavbě na vodíkový pohon. Vyrobili jsme tak první hybridní tatru, která během cesty bude mít výrazně nižší uhlíkovou stopu,” prozradil Holeček s tím, že základem auta je valník z tzv. irácké série.

„Bylo to zjednodušené auto pro vojáky v Iráku, je to takový velký jeep,“ pousmál se a dodal, že kromě dvou nádrží na pohonné hmoty o obsahu 420 litrů, auto má i nerezovou nádrž na vodu o obsahu téměř tisíc litrů, satelitní telefon či speciální spalovací záchod.

Vůz expedice Tatra kolem světa 2 Foto: Pavel Karban, Právo

„Spaluje výkaly, takže vymetáte jenom popel,“ popsal Holeček. Podle Havlíčka je cílem expedice propagace a šíření dobrého jména České republiky ve světě či zprostředkování prožitků z cestování. „V Bangladéši jsem viděl rodinu, která žije v prostoru šest krát šest metrů. Jsou šťastní a spokojení, nabízeli mi polovičku svého jídla. To mi hrozně změnilo život, úplně jinak jsem přistupoval k životu a vážil si toho, co mám. Dalo mi to jiný životní směr,“ podotkl Havlíček, který už absolvoval několik cest po světa a během šesti let najezdil 400 tisíc kilometrů.

Pro zájemce, kteří expedici finančně podpoří, tak budou ve voze místa. Lidé se tak budou moci k cestovatelům připojovat a stráví s nimi vždy určitý úsek cesty. Svezou tak postupně zhruba 300 lidí. Jedním z cílů projektu je i to, aby lidé nezapomněli na původní expedici Tatra kolem světa. Holeček s Havlíčkem navíc pomáhají vydat knížku poslednímu žijícímu členu první expedice Stanislavu Synkovi.

Tomu je nyní 82 let a na svou cestu vzpomíná s úsměvem. I když, jak sám řekl, je dnes těžké vytipovat na expedici něco, na co by zvlášť vzpomínal. „Fyzicky ta cesta nebyla nijak náročná. Co bylo nepříjemné, bylo vedro. To největší jsme zažili v New Yorku,“ nastínil Synek.

Za klíčové události první expedice považuje tři události: zatčení v Guatemale. „Což bylo nebezpečné, ale my jsme to tak neprožívali. Zpětně to byl asi nejcennější zážitek, protože tam se opravdu něco dělo, o něco šlo,“ vzpomínal. Dalšími klíčovými událostmi byla tragická smrt jednoho z členů expedice, který se utopil v Pákistánu, a tehdejší masové demonstrace v Číně. První výprava vyrazila do světa v roce 1987 a k jejím hlavním úkolům patřila propagace kopřivnické automobilky ve světě. Z cesty měly mimo jiné vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál.

Projet 69 zemí na pěti kontinentech chtějí v rámci expedice Tatra kolem světa 2 cestovatelé Petr Holeček (sedící v kabině) a Marek Havlíček. Foto: Pavel Karban, Právo