Dodge slibuje novou éru muscle cars, elektrický pohon je podle něj velmi slibný

„Všichni vědí, že elektrifikace přichází. Znovu vynalezneme muscle car, alespoň co se týče Dodge. Jsem velmi nadšený ze směru, kterým se budoucnost ubírá, ale nyní si každý užívá 'rozlučku',” dodal McAlear. Co konkrétně automobilka chystá, samozřejmě zatím není známo. Vypadá to ale, že Dodge bude vyrábět osmiválce, dokud to jen trochu půjde.