D1 bude od víkendu plně průjezdná. Opravy a uzavírky pro letošek skončí

Na většině rozestavěných úseků byla omezení odstraněna v minulých dnech, poslední jsou nyní ještě u Hvězdonic na Benešovsku, a i ta by měla o nadcházejícím víkendu zmizet. Na tiskové konferenci to řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Kremlík také uvedl, že stále platí termín dokončení celkové modernizace do konce roku 2021. „Musíme to stihnout a nemám informace, že by se to nemělo povést,” podotkl. Ministerstvo kvůli tomu pravidelně jedná se silničáři i stavebními firmami. V současnosti stále není dokončena rekonstrukce sedmi úseků, na jednom z nich se zatím nezačalo ani pracovat.