Co všechno dokáže elektropohon? Ford postavil závodní elektro-SUV

Elektrické auto, je-li postavené určitým způsobem, může být neuvěřitelně rychlé. Volkswagen to v minulých dvou letech dokázal „plackou” ID.R, která stanovovala rekordy všude, kde ji postavili na startovní dráhu - na Pikes Peaku , v Goodwoodu i na Severní smyčce Nürburgringu .

Že to nebyl ojedinělý výkřik do tmy, a že na úžasné výkony nepotřebujete placatou karoserii, se nyní snaží dokázat Ford s prototypem závodní verze Mustangu Mach-E. Ano, Ford upravil SUV pro závody na asfaltu.

Jmenuje se Mustang Mach-E 1400 a ono číslo znamená výkon v „hp”, imperiálních koních. V nám bližších metrických („PS” nebo „k”) to je 1419, kdo by chtěl kilowatty, je to 1043,4. Tedy více než jeden megawatt.