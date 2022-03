Citroën C5 Aircross po faceliftu má ceny pro český trh

Co má naopak navíc citroën, jsou tlumiče s progresivními hydraulickými dorazy. To jsou de facto tři tlumiče v jednom - na obou koncích zdvihu standardního tlumiče, který může být měkčí, jsou hydraulické dorazy s progresivní tuhostí, které jsou v podstatě dalšími tlumiči a eliminují nárazy do skutečných gumových dorazů.