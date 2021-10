Česko má nový rekord dojezdu elektromobilu

Nejeden odpůrce elektromobilů staví jako jednu z největších nevýhod těchto aut jejich dojezd na jedno nabití. Že takové problémy u nových elektromobilů, nikoliv třeba deset let starého Nissanu Leaf, jsou v podstatě zanedbatelné, dokazuje úspěch Marka Tomíška s bratrem Miroslavem, o němž informuje automobilka Mercedes-Benz.

S Mercedesem EQS 450+ ujeli na jedno nabití 852,9 km skrz 13 českých krajů; vynechali pouze Jihočeský, neb na ten by dojezd už skutečně nestačil. Vyrazili od Humpolce a přes Brno, Hranice, Mohelnici, Holice, Nymburk, Mladou Boleslav, Litoměřice, Žatec, Kralovice a Zbiroh dojeli do Prahy. Pravda, Karlovarský, Královéhradecký a Moravskoslezský kraj dle svých slov jen „lízli”, ale byli v nich a to se počítá.

Rekordní Mercedes-Benz EQS u nabíječky ve Vystrkově Foto: Mercedes-Benz

Český rekord dojezdu na jedno nabití překonali o 242,9 km a kromě toho posunuli i rekord v ujeté vzdálenosti za 10 hodin jízdy, a to z 610 na 641,7 km. To ukazuje i jejich průměrnou rychlost – 64,2 km/h není zrovna loudání, je to jízda „na spotřebu”, ovšem normální rychlostí, při které člověk není nijak významnou brzdou provozu.

Skutečná spotřeba elektřiny za celou jízdu byla 13,43 kWh/100 km, což je o kus méně, než pro EQS 450+ říká katalog. V něm stojí, že průměrná spotřeba je 15,7 kWh/100 km a dojezd na jedno nabití 112kWh baterie je až 780 km.

Dvířka dobíjecí zásuvky byla při cestě zapečetěna. Foto: Mercedes-Benz

Samozřejmě se může zdát, že u dojezdu na jedno nabití či natankování to je jen o velikosti nádrže či baterie. Není to tak – jízda s cílem co nejnižší spotřeby je náročná a vyžaduje hodně předvídání a dobrý odhad. A samozřejmě potřebujete auto s co nejnižším odporem vzduchu, protože právě překonávání odporu vzduchu stojí nejvíce energie.

Pro úplnost, světový rekord v dojezdu osobního elektromobilu na jedno nabití dle Guinnessovy knihy rekordů činí 1608,54 km. Jenže toho dosáhlo speciálně postavené auto s názvem Fénix – upravené BMW řady 5 gen. E39 se zhruba 200kWh bateriemi. Navíc to bylo na uzavřené trati – na Auto Club Motor Speedway v kalifornské Fontaně.

Trochu blíž reálnému světu je rekord Tesly Model S 100D, který má hodnotu 1128 km, ovšem jen tím, že bylo použito produkční auto. I tento pokus se totiž jel na uzavřené trati – na Lausitzringu. A navíc rychlostí jen 38 km/h.

