Cena vodíku pro auta by se mohla vyrovnat naftě do šesti let, plánuje vládní strategie

Podle Vodíkové strategie ČR by mohla do roku 2027 klesnout cena vodíku pro pohon aut na takovou úroveň, aby byly náklady srovnatelné s jízdou na motorovou naftu. To odpovídá ceně asi 3,5 eura (89,70 korun) za kilogram vodíku. Již zhruba o tři roky dříve má vodík začít naftě konkurovat v místech, kde se bude vyrábět.

Stát zároveň počítá s tím, že by minimálně do roku 2030 podporoval vývoj a výrobu technologií pro vodíkovou mobilitu, pořizování a provozování vozidel ze strany provozovatelů veřejné dopravy, státní správy a samospráv či podnikatelských subjektů a budování související plnící infrastruktury.

V první fázi vodíkové strategie do roku 2026 se chce stát zaměřit na dotační podporu výstavby vodíkových čerpacích stanic. První by se měly otevřít již letos a do roku 2030 by jich mělo fungovat až 80. Náklady na tyto stanice budou kumulovaně zhruba 3,5 miliardy korun.