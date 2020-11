Cadillac nabízí až půl milionu dolarů dealerům, kteří nechtějí prodávat elektromobily

Mercedes, Audi nebo BMW dobře ví, jak zajistit, aby si jejich zákazníci připadali výjimečně. Pobočky těchto automobilek tak najdete prakticky jen ve velkých městech. To ovšem neplatí pro Cadillac v USA, který se sice za prémiový považuje, pořídíte ho ale prakticky po celých Státech, což se majitelům a vedení nelíbí.

Cadillac přišel s programem na redukci svých dealerství už v roce 2016, když nabízel 100 až 180 tisíc dolarů tomu, kdo okamžitě uzavře svou pobočku. Byla to ovšem vzhledem k ziskům tak špatná nabídka, že ji mnoho provozovatelů prodejen nepřijalo. Teď ovšem Cadillac vycítil druhou možnost.

Američané totiž brzy uvedou do prodejů nový elektromobil SUV Lyriq, a kdo ho bude chtít prodávat, musí zainvestovat do své pobočky, a to pořádně. Konkrétně, každé dealerství bude muset nově proškolit pracovníky, nakoupit vybavení a doplnit infrastrukturu nabíjení elektrických modelů za přibližně 200 tisíc dolarů, tedy více než 4 miliony korun.