BMW i3 současné generace se zřejmě bude vyrábět nezvykle dlouho

Model i3 byl na evropském trhu v roce 2013 jedním z prvních sériově vyráběných elektromobilů od velké evropské značky. Nikdy to nebyl prodejní trhák, ale do dnešní doby působí trochu jako sci-fi auto. Nejspíš i proto má v současné generaci vydržet až do roku 2024. To je pro BMW nevídaných 11 let ve výrobě.