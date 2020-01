Zásuvka stačit nemá. Podle návrhu by do Berlína neměl smět žádný spalovací motor. (Ilustrační foto) Foto: Opel

Zásuvka stačit nemá. Podle návrhu by do Berlína neměl smět žádný spalovací motor. (Ilustrační foto) Foto: Opel

Berlín možná zakáže spalovací motory. Navrhuje to radní za Zelené

Hlavní město Německa by se mohlo stát dalším, které do budoucna zakáže vjezd automobilům se spalovacími motory. Podle listu Berliner Morgenpost to navrhla berlínská radní pro životní prostřední a dopravu Regine Güntherová.