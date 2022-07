Bentley představilo speciální jezdeckou bentaygu. Vyrobí jen deset kusů

Belgičtí milionáři, kteří milují koně, se mají skutečně na co těšit. Do dealerství Bentley v Antverpách, Bruselu a Knokke totiž exkluzivně zamíří speciální edice SUV Bentayga od divize Mulliner s názvem Equestrian Collection, která vznikla pro parkurovou soutěž Brussels Stephex Masters. Ta se v Belgii uskuteční od 24. do 28. srpna.