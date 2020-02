Autosalon v Dillí: Indové překvapují, Číňané stále kopírují

Hlavní město Indie Nové Dillí má bez okolní aglomerace téměř 14 milionů obyvatel. A také výstaviště, na kterém se koná autosalon nazvaný Auto Expo 2020. Letos nabídl velké moderní stánky.

Rozlohou se omezovat nemusely, protože značek je tu ve třech halách málo, jedenáct plus pár vystavovatelů nákladních aut a motocyklů. Na své si však přijde i zvídavý Evropan. Najde tu totiž známé i neznámé vedle zvláštností.

Indický trh znamená pro evropské a asijské hráče hřiště, na kterém se moderní hra teprve rozbíhá. Většinu trhu si pro sebe uzmulo Maruti Suzuki, jelikož do zdejší výroby a vývoje speciálních modelů naplno šlapalo od devadesátých let. V době, kdy se moderní pojetí automobilové dopravy tady teprve rozvíjelo.

Hřiště to ovšem není bez pravidel, jak by se mohlo zdát. Na ulicích Nového Dillí sice potkáte tuk tuky proplétající se mezi krávami, dětmi, rozpadlými náklaďáky a ženami s jakýmkoli nákladem na hlavě, to vše v otravném smogu, ovšem doba se postupně mění.

Indové již od 1. ledna letošního roku používají emisní normu Bharat 6, která se svými limity blíží evropské Euro 6. Tento předpis byl urychlen a Indové přeskočili pátou fázi.

Všudypřítomný dusivý smog ve velkých městech včetně Dillí vám napoví proč tomu tak je. Ve srovnání s evropskými metropolemi se bavíme o stonásobných jednotkách a světových extrémech po celý rok. Značky se zbavují vznětových motorů a už i tady se začíná nahlas mluvit o elektromobilitě.

Navíc je tu výhled do budoucnosti. Jde totiž sice po Číně o druhý nejlidnatější stát, ale vlastnictví auta je tu stále v nízkých relacích, o dvě třetiny na tisíc lidí menší než v Číně.

Jenže prognózy ukazují, že v roce 2050 má být Indie dokonce vůbec nejlidnatějším státem, přičemž růst má podíl střední třídy, která je pro automobilky důležitá. Průměrný věk má rovněž výhodně zůstat velmi nízko, na 25 letech.

Koncernoví opozdilci a duo crossoverů

Pojďme ale na konkrétní exponáty. Koncern Volkswagen tu má na starost management Škody. Mladoboleslavští zde představili koncept Vision IN, který bude v sériové verzi připraven příští rok.

Škoda Vision IN na autosalonu v Dillí Foto: Milan Lažanský, Novinky

Volkswagen Taigun Foto: Milan Lažanský, Novinky

V Indii se bude vyrábět v technologickém centru v Púně, kde byl i z velké části vyvinut. Stojí na speciální platformě MQB-A0 IN. Poslední dvě písmena poukazují na indické zaměření upravené kompaktní modulární platformy. Její základ používá i nový Volkswagen Taigun.

Německý koncern ukázal i staré známé modely, které se do Indie dostaly se zpožděním. Premiéru zde zažila prodloužená verze Audi A8 nebo Škoda Octavia RS245, která se zde bude vyprodávat ve 200kusové sérii.

Renault se pochlubil koncepty, ale i svým levným hatchbackem Kwid, o kterém se spekuluje, že by pod značkou Dacia mohl proniknout i na evropský trh. Zaujme i levné MPV Triber. Do daňově výhodného limitu čtyř metrů umí nabídnout sedm míst.

Renault Kwid Foto: Milan Lažanský, Novinky

Renault Triber Foto: Milan Lažanský, Novinky

Hyundai s Kiou rovněž cílí na Indii. Zaujmou variace na malou i10 - jde z ní vytvořit mini sedan Aura, nebo ji nafouknout do podoby MPV, potom jde o Grand i10.

Hyundai Aura Foto: Milan Lažanský, Novinky

Dominantou Kie je na zdejším autosalonu malé SUV Seltos, které půjde po krku právě zmíněným novinkám od Škody a Volkswagenu.

Kia Seltos Foto: Milan Lažanský, Novinky

Rovněž se ale do Evropy pravděpodobně nedostane. Stejně jako nová generace velkého MPV Carnival, které v minulých vydáních známe i z našich silnic.

Indové umí víc než tuk tuky

Největším indickým hráčem je Tata Motors. Globálně se proslavila koupí britského Jaguar Land Roveru či nejlevnějším autem na světě Nano. Právě Nano potkáte v Indii spíše na vesnicích, ovšem se značkou Tata se setkáte prostě všude. U kávy vám od nich přistane cukr, prodají vám SIM kartu...

Na obřím stánku Taty potkáte ledacos, zaujalo mě duo novinek. Hatchback Altroz se skvělým designem exteriéru a hlavně kvalitním, pěkným interiérem.

Tata Altroz Foto: Milan Lažanský, Novinky

Dokonce se domnívám, že v Evropě by se v rámci segmentu B zcela jistě ujal, jakkoli je tato třída dnes extrémně náročná. Zaujme barvou podsvícení interiéru, které nápadně připomíná příbuzné Jaguary.

Pobavilo mě umístění klaksonu u palců, v indickém provozu, kde se klakson pořádně zapotí každý den, je to praktické.

Tata Altroz v interiéru příjemně překvapí. Foto: Milan Lažanský, Novinky

Altroz barvou podsvícení interiéru připomene Jaguar, kolegu ze stejného koncernu. Foto: Milan Lažanský, Novinky

Tata Altroz má tlačítka klaksonu umístěna pro Indii příkladně. Foto: Milan Lažanský, Novinky

Dojem na mě dokázalo udělat i SUV Harrier. Interiér už má sice na omak i pohled méně vytříbený, ale stále jde alespoň na pohled o zajímavé auto západního střihu. Rozhodně nic k pousmání a navíc - jde o svébytný styling, žádné velké napodobování.

Druhý velký čistě indický hráč je Mahindra. Ta na stánku připomněla slavné tuk tuky, kterých je na ulicích stále neuvěřitelné množství. Ovšem tady stál jeden kousek v elektrické verzi. Vážně úlet.

Tříkolka Mahindra TRE Foto: Milan Lažanský, Novinky

Mahindra Atom Foto: Milan Lažanský, Novinky

Mahindra také umí na pohled vcelku normální auta, jenže servírovala i další bizár v podobě modelu Atom. Až se dostane na trh, má prý šokovat svoji cenou v přepočtu bezpečně pod 200 tisíc korun. Mikro elektromobil zatím zaujme svými proporcemi v čele s dvanáctipalcovými disky kol či výkonem pouze 15 kW. Takový motorizovaný nákupní košík.

Číňané jdou kupředu, ale ve šlépějích ostatních

Vlna nostalgie a trocha toho smutku mě přepadla při zkoumání stánku MG. Někdejší výrobce britských sporťáků Morris Garages vznikl v roce 1925 z dealera vozů značky Morris. To všechno je na pěkném stánku s anglickými kulisami náležitě připomínáno - nápisy s letopočty založení, anglickými kulisami i dvojicí dobových sportovních vozů.

Stánek MG Foto: Milan Lažanský, Novinky

Jenže od bankrotu v roce 2005 je značka v rukou čínské společnosti Nanjing Automobile Group, kterou záhy převzal větší konkurent Shanghai Automobile Industry Corporation (SAIC).

MG eMG6 Foto: Milan Lažanský, Novinky

Nová Mazda 3 Foto: Mazda 6x

A bohužel na stánku MG najdete mimo jiné i naprosto viditelné kopie moderních vozů značky Mazda. Abych byl fér, jsou tu i modely bez zjevné inspirace, zato s obřími obrazovkami uvnitř a obstojnou kvalitou provedení. Jako třeba u SUV Hector.

Haval F7X Foto: Milan Lažanský, Novinky

BMW X6 M50d Foto: Marek Bednář, Novinky

O kousek dále stojí stánek značky Great Wall Haval. Takový model F7X je očividně inspirován BMW X6, ovšem to by zdaleka nebyl sám. Zamrzí však, že v inspiraci se pokračovalo i uvnitř, například co se ovladačů nebo voliče převodovky týče.

Exotický zážitek, bohužel se vším všudy

Autosalon v Dillí nabídne spoustu nevšedních zážitků z říše aut, bohužel však exotika pokračuje i v jiných oblastech.

Pokud pominu nepříliš voňavé okolí, už i mezi halami se pohybujete po nechutně špinavém koberci, Wi-Fi tu nefunguje, toalety mají také své nejlepší roky za sebou a i když stánky automobilek mají zcela celosvětovou úroveň, na vystavených vozech si nejde nevšimnout třeba ušmudlaných skel nebo ochranných igelitů uvnitř.

To se koneckonců váže i k místnímu zvyku. U nových aut se motoristé snaží nechat si po vyjetí z autosalonu všemožné ochranné prostředky, které jinde ihned putují do koše, co nejdéle. Je to znak toho, že si můžete dovolit nové auto. Jakkoli vůz v provozu se zaigelitovanými zadními sedadly působí zvláštně.