Automobilky daly své systémy do rukou hackerům

V Las Vegas se nekoná pouze veletrh elektroniky CES. Jednou do roka se zde sejdou také lidé, které nikdo neoslovuje jménem, kteří přijedou několika dopravními prostředky odnikud a kteří vše platí hotovostí. Jsou to hackeři. Lidé, kteří se nabourávají do cizích počítačů a systémů.