Land Rover Defender ve filmu No Time To Die Foto: Land Rover

Auta z poslední bondovky jdou do aukce

Originální vozy značek Land Rover a Jaguar z filmu No Time To Die (Není čas zemřít), aktuálního snímku ze série o agentu 007 Jamesi Bondovi, míří do aukce. Uskuteční se v Londýně 28. září.