Auta jako Škoda Fabia budou až dvakrát dražší, tvrdí šéf Renaultu

Malá městská auta typu Renaultu Clio nebo Škody Fabia to dnes na trhu mají těžké. Sice je o ně stále zájem, ale přinejmenším jejich verze kombi až na zmíněnou fabii padly na oltář malým crossoverům. A hlavně, protože jsou jejich zákazníci citliví na cenu, je problém do nich instalovat lepší, a tedy dražší technologie ke snižování emisí.

Právě to bude podle šéfa Renaultu Lucy de Mea hlavním důvodem, proč tahle auta budou v dohledné době muset být podstatně dražší. Až dvakrát v momentě, kdy bude třeba splnit emisní normu Euro 7, uvedl pro britský magazín Autocar.

„Existuje cena, kterou musíte zaplatit, abyste ,vyčistili‘ spalovací motor. Potřebujete filtr pevných částic s platinou, rhodiem a dalšími drahými věcmi, ať je řeč o cliu za 400 tisíc, nebo mercedesu za tři miliony (korun; přepočteno – pozn. aut.). Filtr pro ten mercedes je větší, ale co do procent ceny auta je levnější a zákazník si může dovolit zaplatit. Ale pro výrobce malých aut se život stává velmi těžký,“ vysvětlil de Meo.

„Zároveň cena baterií klesá zhruba o 10 % za rok, alespoň dle našich zkušeností. A malým elektrickým autům stačí malé baterie, takže jsou co do procent ceny auta levnější než v případě rodinných elektromobilů. Ceny konvenčních malých aut rostou, ceny odpovídajících elektromobilů klesají. Blíží se moment, kdy se křivky protnou, a v té chvíli začnou být malé elektromobily v Evropě životaschopnější,“ dodal.

Když se člověk podívá např. do ceníku Opelu, v němž elektrická Corsa-e pořád stojí téměř dvojnásobek oproti konvenční variantě, tenhle moment vypadá dost daleko. S přihlédnutím k de Meovým slovům o zásadnímu růstu cen konvenčních malých aut během příštích několika let ale ten moment do té doby přijde. Bohužel však je možné, že přitom budou ceny konvenčních malých aut blíž dnešním cenám jejich elektrických verzí.