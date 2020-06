Audi není loď, přesvědčil se na vlastní kůži řidič v Maďarsku

Místní televize Kecskeméti TV incident náhodou natočila 17. června. Hned zkraje vidíme, jak se audi pouští do vody poměrně vysokou rychlostí. Záhy je ale hloubka příliš velká; vody je tolik, že auto začne plavat a kymácet se na vlnách, které samo způsobilo.

Podle maďarského zpravodajského webu Index byl tento konkrétní podjezd už dříve uzavřen kvůli dešťům. Proč se do vody řidič pouštěl, není známo, stejně jako poškození vozu po této neplánované koupeli.

Relativně časté poškození při průjezdu hlubokou vodou je, že se voda dostane přes sání do spalovacích komor motoru, kde ji písty budou chtít stlačit jako směs vzduchu s benzínem. Jenže voda není stlačitelná, a když se o to píst pokusí, něco povolí - zejména ojnice se mohou polámat nebo zohýbat.

To je hlavní důvod, proč by člověk měl být extrémně opatrný, chce-li projet hlubokou vodou. K dalším patří možnost, že voda zateče někam do elektroniky a způsobí tam škody. V každém případě člověk riskuje velmi drahou opravu či totální škodu.