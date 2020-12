Aston Martin se chce držet spalovacích motorů, ať vlády dělají, co chtějí

Když se dnes hovoří na téma automobilek a elektromobility, často je řeč o tom, jak chce ta či ona značka přejít kompletně na elektrická auta. V nedávné době to bylo Volvo a Bentley, které svůj termín opuštění spalovacího motoru, díky kterému vůbec mohly vzniknout a desítky let prosperovat, oznámily.

Proč? „Vždycky budou existovat fanoušci”, kteří budou chtít spalovací motor, a Aston jim ho podle šéfa nabídne. „Okolo roku 2030 bude stále 5 procent naší práce mít spalovací motor. Nevidím budoucnost, kdy by to kleslo na nulu,” cituje ho britský web Autocar ze summitu Future of the Car, pořádaného novinami Financial Times. A co v letech 2050, 2060? „To je dál, než se dívám,” odmítl Stroll spekulovat.