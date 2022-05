Ani vysoké ceny benzínu zatím nezvýšily zájem Američanů o elektromobily

Výzkumníci se také ptali, jak vysoké by ceny benzínu musely být, aby člověk vážně zvažoval elektromobil. Zde nejvíc lidí – 21 % – odpovědělo, že podstatná není cena benzínu, že by si elektromobil nekoupilo z jiných důvodů. Patnáct procent si nebylo jisto a 12 % uvedlo 6 dolarů za galon (36,39 koruny za litr), tedy hodnotu, která v Kalifornii již byla co do průměru překročena.