Americká dealerství prodávají zánovní, přitom několik let staré dieselové volkswageny

Jednoho by napadlo, že po obřím a dodnes se táhnoucím emisním skandálu Volkswagenu v USA a později i v Evropě, který vstoupil do povědomí pod jménem Dieselgate, se v USA už těžko najde někdo, kdo by chtěl prodávat vznětové volkswageny za velké peníze. I proto, že skandál měl za následek ukončení prodeje vznětových volkswagenů v USA po roce 2016.