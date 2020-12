Američané představili nejsilnější produkční auto světa

Kromě motoru přináší Hennessey Venom F5 velmi futuristický design, který ale ničím výrazně nešokuje. Americký hypersport vypadá přesně tak, jak byste od rychlého vozidla čekali, je nízký a aerodynamický, ale výrazné prvky by laik hledal těžko. V interiéru je to podobné, vše je podřízeno váze, která má být co nejnižší. Na obrazovku infotainmentu se ale místo našlo, stejně jako na držák chytrého telefonu.