Za volantem Seatu Leon ST FR e-hybrid: Kombi do zásuvky, které je akční tak akorát

Koncern Volkswagen se v podstatě najednou pustil do obnovy modelů nižší střední třídy, všechny přitom nabízí i plug-in hybridní pohon, který se napříč značkami neliší.

Přesto tolik plug-in hybridů na stejném základu smysl mít může. I když to tak vždycky nebylo, jednotlivé modely se daří více méně odlišit, co se komplexního přístupu a charakteru týče.

Zcela ideální to není co do materiálů uvnitř. Palubní deska je tvořena měkčeným plastem s moderním vzorem, jenže leon opět doplácí na nepříliš oku lahodící zpracování dveřních výplní nebo detailů ve spodní části palubní desky.